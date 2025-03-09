США и Россия запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии

Соединенные Штаты и Россия направили в Совет безопасности ООН запрос на проведение закрытых консультаций, посвященных ситуации в Сирии, где, по предварительным данным, уже погибли около 1000 мирных жителей, большинство из которых составляют алавиты.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подтвердил ТАСС, что обращение в СБ ООН было сделано совместно с США.

Ранее канцелярия президента Сирии сообщила о формировании независимой комиссии по расследованию вспышки насилия в приморских провинциях. "Комиссия будет расследовать нарушения в отношении гражданского населения и установит личности тех, кто несет за это ответственность. Виновные предстанут перед судом", – говорится в заявлении канцелярии. Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа призвал граждан страны к единству.