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Мир

США и Россия запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии

Сирия
время публикации: 09 марта 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 22:44
США и Россия запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии
AP Photo/Omar Sanadiki

Соединенные Штаты и Россия направили в Совет безопасности ООН запрос на проведение закрытых консультаций, посвященных ситуации в Сирии, где, по предварительным данным, уже погибли около 1000 мирных жителей, большинство из которых составляют алавиты.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подтвердил ТАСС, что обращение в СБ ООН было сделано совместно с США.

Ранее канцелярия президента Сирии сообщила о формировании независимой комиссии по расследованию вспышки насилия в приморских провинциях. "Комиссия будет расследовать нарушения в отношении гражданского населения и установит личности тех, кто несет за это ответственность. Виновные предстанут перед судом", – говорится в заявлении канцелярии. Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа призвал граждан страны к единству.

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