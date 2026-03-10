x
10 марта 2026
Ближний Восток

Иран нанес ракетный удар по лагерю германских войск в Иордании

Война с Ираном
Германия
Иордания
время публикации: 10 марта 2026 г., 13:37
Иран нанес ракетный удар по лагерю германских войск в Иордании
John MacDougall/Pool Photo via AP

В ночь на 10 марта лагерь германских военных, расположенный на иорданской базе Аль-Азрак, подвергся иранскому ракетному удару. Как пишет Der Spiegel, военнослужащие не пострадали, поскольку находились в убежище, но нанесен ущерб казарме.

На данном этапе неясно, взорвалась ли ракета, или же речь идет о падении обломков после перехвата. Отмечается, что на территории базы дислоцируются также американские военные. Она прикрыта средствами ПВО США и считается относительно безопасной.

На протяжении последних лет Бундесвер сохраняет в Аль-Азраке постоянное присутствие. Так, здесь базируются самолеты-заправщики, участвующие в действиях коалиции по борьбе с "Исламским государством". В связи с эскалацией обстановки, часть персонала была эвакуирована еще до войны.

Ближний Восток
