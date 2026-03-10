Иранские СМИ сообщают об ударе по аэропорту в Ширазе, а также об атаке на топливное хранилище рядом с аэропортом в Кермане – там, как следует из сообщения, был нанесен ущерб двум самолетам и самому аэропорту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 марта были нанесены удары по аэропорту города Сараван в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана, около границы с Пакистаном.

В ряде сообщений утверждается, что атака была осуществлена израильскими ВВС, а не американцами.