10 марта 2026
Ближний Восток

Иранские СМИ сообщают об ударе по аэропорту в Ширазе

Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 13:08
Иранские СМИ сообщают об ударе по аэропорту в Ширазе
Wikipedia.org. Фото: Tahere Rokhbakhsh/ Tasnim News Agency

Иранские СМИ сообщают об ударе по аэропорту в Ширазе, а также об атаке на топливное хранилище рядом с аэропортом в Кермане – там, как следует из сообщения, был нанесен ущерб двум самолетам и самому аэропорту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 марта были нанесены удары по аэропорту города Сараван в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана, около границы с Пакистаном.

В ряде сообщений утверждается, что атака была осуществлена израильскими ВВС, а не американцами.

Ближний Восток
СМИ: атакован аэропорт на юго-востоке Ирана