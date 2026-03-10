Согласно американской разведке, Иран начал минировать Ормузский пролив, чтобы сделать непригодной для судоходства водную артерию, по которой осуществляется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Эксперт по вопросам безопасности Джим ЛаПорта отмечает, что в Ормузском заливе замечены иранские лодки, каждая из которых способна взять на борт две-три мины. Иран располагает, по разным оценкам, 2000-6000 морских мин, в том числе – российского и китайского производства.

Днем ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американский флот обеспечил проход через пролив танкера, чтобы обеспечить доступ нефти на мировые рынки. Даже если эта информация соответствует истине, один танкер не решит проблему поставок.

Согласно публикациям СМИ, дестабилизация энергетических рынков – часть иранского плана, разработанного на случай американо-израильского удара. Цель этого плана – вынудить руководство США и Израиля прекратить атаку из-за слишком высокой цены военных действий.