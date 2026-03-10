x
10 марта 2026
|
последняя новость: 03:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 03:20
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: Иран планирует введение пошлин за безопасность в Персидском заливе для союзников США

Война с Ираном
Иран
Нефть и газ
время публикации: 10 марта 2026 г., 03:20 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 03:24
CNN: Иран планирует введение пошлин за безопасность в Персидском заливе для союзников США
AP Photo/Kamran Jebreili

Иран планирует ввести специальные пошлины в Персидском заливе для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих союзникам США, передает CNN со ссылкой на иранский источник.

"Иран завершает работу над планом введения "пошлины за безопасность" в Персидском заливе в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзным США странам", – сообщает телеканал.

Источник CNN настаивает, что Ормузский пролив "закрыт", а в руках Ирана – "вентиль мировых цен на нефть".

"Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении", – отметил собеседник CNN.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 марта 2026

"Пропуск" от КСИР в Ормузском проливе: страна должна выдворить послов Израиля и США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 марта 2026

КСИР угрожает США сорвать военное сопровождение судов через Ормузский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2026

Трамп: США будут страховать проход грузов через Ормузский пролив, а если потребуется – конвоировать