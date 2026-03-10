CNN: Иран планирует введение пошлин за безопасность в Персидском заливе для союзников США
время публикации: 10 марта 2026 г., 03:20 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 03:24
Иран планирует ввести специальные пошлины в Персидском заливе для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих союзникам США, передает CNN со ссылкой на иранский источник.
"Иран завершает работу над планом введения "пошлины за безопасность" в Персидском заливе в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзным США странам", – сообщает телеканал.
Источник CNN настаивает, что Ормузский пролив "закрыт", а в руках Ирана – "вентиль мировых цен на нефть".
"Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении", – отметил собеседник CNN.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.
