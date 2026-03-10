Макрон: Франция направит в Ормузский залив 12 военных кораблей

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший с визитом солидарности на Кипр, объявил, что Франция возглавит европейскую миссию по защите судоходства в Ормузском проливе. На Ближний Восток будут направлены 12 французских военных кораблей.

Франция обладает крупнейшим военно-морским флотом в Европе. Это единственная кроме США страна, на вооружении которой стоит атомный авианосец. Charles de Gaulle должен прибыть в регион в ближайшие дни. Среди кораблей, которые к нему присоединятся – два больших десантных корабля и восемь фрегатов.

"Мы организуем чисто оборонительную миссию для сопровождения судов, которая будет действовать совместно с европейскими и неевропейскими государствами. Ее цель: как только закончится наиболее интенсивная фаза конфликта, сопровождать контейнеровозы и танкеры через Ормузский пролив", – сообщил он.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что США подумывают над установлением контроля над Ормузским проливом – ключевой артерией глобальных поставок нефти и газа. Он также заявил, что пролив открыт, несмотря на угрозы Ирана его перекрыть. Тем не менее, судоходство в проливе практически прекращено.