Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация и Исламская республика Иран в ближайшее время подпишут обновленный договор о двустороннем стратегическом партнерстве.

Заявив, что договор станет серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений, российский чиновник подчеркнул, что в соглашении делается упор на укреплении связей России И Ирана в области обороны на региональном и глобальном уровнях.

Двустороннее военное сотрудничество Москвы и Тегерана вызывает глубокое беспокойство на Западе, в том числе в Израиле. Договор будет заключен в условиях, когда Иран помогает России в войне с Украиной, одновременно поддерживая террористические группировки и угрожает Израилю третьим ракетным ударом.

Еще одним государством, с которым Россия укрепляет сотрудничество в последнее время, стала КНДР. Корейский режим направил на войну с Украиной тысячи солдат. На Западе подозревают, что за это Пхеньян получил доступ к российским ракетным технологиям.