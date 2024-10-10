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Ближний Восток

Страны Персидского залива отказались открыть воздушное пространство для нанесения удара по Ирану

время публикации: 10 октября 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 22:37
Страны Персидского залива отказались открыть воздушное пространство для нанесения удара по Ирану
Wikipedia.org. Фото: Unknown author

По информации агентства Reuters, страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, уведомили США, что не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для нанесения ответного удара по Ирану.

Reuters пишет, что страны Персидского залива требуют от Вашингтона надавить на Израиль, чтобы вынудить его отказаться от атак на нефтяные объекты Ирана из опасений, что их собственная нефтяная инфраструктура подвергнется ударам со стороны сателлитов Тегерана в случае эскалации конфликта.

По информации, полученной Reuters от высокопоставленного иранского чиновника, на прошлой неделе Тегеран предупредил Эр-Рияд, что не сможет гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, если та окажет какую-либо помощь Израилю при осуществлении атаки.

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