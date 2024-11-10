"Аль-Араби аль-Джадида": американские беспилотники усилили патрулирование сирийско-иракской границы

Как сообщает катарская газета "Аль-Араби аль-Джадида" со ссылкой на источники в сфере безопасности в иракской провинции Анбар, в последнее время усилилось присутствие американских дронов в районе сирийско-иракской границы.

В публикации отмечается, что дроны летают на средней высоте, чтобы быть заметными жителям. Они ведут наблюдение за направляющимися в Сирию конвоями, которые могут перевозить вооружения или боевиков.

Один из источников отметил, что, по сути, речь идет об американском эмбарго на любые действия в поддержку "ливанского сопротивления", то есть "Хизбаллы". Еще одна задача – выявить пусковые ракетные установки, которые могут быть использованы для ударов по Израилю. Это заставило боевиков действовать по ночам.