Телеканал "Аль-Маядин" утверждает, что попытка ликвидации зятя Насраллы не увенчалась успехом

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил со ссылкой на свои источники в террористической организации, что Уафик Сафа не пострадал в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по зданию на северо-западе Бейрута.

Вечером 10 октября ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по восьмиэтажному зданию на северо-западе Бейрута, запустив три ракеты.

По информации телеканала "Аль-Арабия", целью авиаудара был зять Насраллы, глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа.

Министерство здравоохранения Ливана передало, что в результате авиаудара погибли не менее 18 человек и 92 были ранены.