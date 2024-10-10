Телеканал "Аль-Маядин" утверждает, что попытка ликвидации зятя Насраллы не увенчалась успехом
время публикации: 10 октября 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 23:05
Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил со ссылкой на свои источники в террористической организации, что Уафик Сафа не пострадал в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по зданию на северо-западе Бейрута.
Вечером 10 октября ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по восьмиэтажному зданию на северо-западе Бейрута, запустив три ракеты.
По информации телеканала "Аль-Арабия", целью авиаудара был зять Насраллы, глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа.
Министерство здравоохранения Ливана передало, что в результате авиаудара погибли не менее 18 человек и 92 были ранены.
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