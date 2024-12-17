Hurriyet: перед бегством Асад передал Израилю сведения о военных целях в Сирии

Турецкая газета Hurriyet утверждает, что свергнутый президент Сирии Башар Асад, перед тем, как покинуть страну, передал Израилю сведения о сирийских военных объектах. Согласно обозревателю издания Абдулкадыру Сельви, тем самым Асад хотел гарантировать, что его не убьют во время бегства.

Журналист заявляет, что получил информацию из заслуживающего доверия источника. Утверждается, что Израилю были переданы сведения о местонахождении складов оружия, ракетных установок и боевых самолетов. Он отмечает, что в свете последующих точных ударов по сирийским военным объектам эта информация выглядит заслуживающей доверия.

Сельви утверждает, что располагает и другими сведениями о роли Израиля в бегстве Асада, обещав опубликовать их со временем.

Напомним: 16 декабря на страницах бывшего президента Сирии Башара Асада в социальных сетях опубликовано его первое заявление после бегства из Дамаска. В нем отставной политик утверждает, что не собирался покидать Сирию.

"Я не покинул родину спланировано, как это пытаются показать. И я не покидал ее в последние часы сражений. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря", – сообщил он.

По его словам, он покинул столицу после того, как в город проникли первые отряды оппозиции. Асад намеревался перебраться в Латакию, чтобы продолжить борьбу, однако, прибыв на базу "Хмеймим", узнал о падении Дамаска.

"В условиях коллапса вооруженных сил и паралича государственных институтов, когда власть в Сирии захватили террористы, оставаться в стране было бессмысленно", – сообщил Асад, добавив, что не отказывался ни от народа, ни от армии.