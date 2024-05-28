Пентагон сообщил о том, что плавучий пирс, построенный в Газе, выведен из строя
время публикации: 28 мая 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 21:29
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила появившиеся ранее сообщения, что плавучий пирс, построенный в секторе Газы для приема гуманитарной помощи, серьезно поврежден.
Конструкции, стоимость которой оценивается в 320 миллионов долларов, был нанесен серьезный ущерб во время шторма в воскресенье, 28 мая.
Пирс будет доставлен для ремонта в порт Ашдода. По оценкам Пентагона, на его восстановление уйдет не менее недели.
Отметим, что 24 мая Глава ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер сообщил, что в секторе Газы пострадали трое военнослужащих США, состояние одного из солдат критическое. Военнослужащие пострадали не в результате военных действий, а во время работы на морском пирсе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024