Президент Ирана - Трампу: "Тегеран - не Киев, и не будет вести переговоры под давлением"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил подход администрации Трампа в отношении его страны. Он заявил, что "Тегеран – не Киев и его не принудить угрозами к переговорам". Это заявление было сделано на форуме предпринимателей, который проходил в Тегеране 11 марта.

"Мы должны поддерживать отношения с миром. Мы не хотим ссориться с кем-либо, но это не значит, что мы будем униженно кланяться", – заявил президент, добавив: "Мы предпочтем умереть с честью, чем жить в позоре".

Издание PressTV отмечает, что таким образом президент Ирана прокомментировал "ультиматум Трампа", письмо, которое администрация Белого дома направило на прошлой неделе верховному лидеру Ирана. В письме содержалось требование к Ирану отказаться от разработки ядерного оружия и сесть за стол переговоров. "Это неприемлемо, чтобы кто-либо указывал нам, что делать. Мы не будем с вами говорить, и делайте, что хотите!", – заявил Пезешкиан, но при этом добавил: "Если переговоры будут вестись на основе взаимного уважения, мы сядем за стол переговоров".

Президент Ирана также раскритиковал Трампа за неуважение, проявленное во время встречи в Белом доме к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал поведение президента США "поистине постыдным".