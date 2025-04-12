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Ближний Восток

Белый дом: переговоры с Ираном продолжатся в следующую субботу

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 12 апреля 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 21:10
Белый дом: переговоры с Ираном продолжатся в следующую субботу
AP Photo/Andrew Harnik

Белый дом опубликовал заявление по итогам прошедших в Омане переговорах с Ираном. В заявлении говорится, что стороны договорились о продолжении диалога в следующую субботу.

Белый дом сообщает, что переговоры, проходившие при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди были "позитивными и конструктивными".

"Специальный посланник Виткофф подчеркнул в разговоре с доктором Аракчи (министр иностранных дел Ирана. – прим.ред.), что получил указание от президента Трампа разрешить существующие между двумя странами разногласия путем диалога и дипломатии, если это возможно. Это очень сложная задача и сегодняшнее прямое общение специального посланника Виткоффа стало шагом к достижению результата, выгодного обоим странам", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
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