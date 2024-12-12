Пропавший без вести гражданин США обнаружен в Дамаске

Гражданин США Трэвис Тиммерман, который несколько месяцев провел в сирийской тюрьме после того, как проник в страну пешком, был найден местными жителями недалеко от Дамаска. Он рассказал, что его освободили в ходе массового освобождения заключенных в сирийских тюрьмах – люди, которые кувалдами взламывали камеры и выпускали заключенных.

Как сообщает BBC, Трэвис Тиммерман числится пропавшим без вести с мая, в последний раз его видели в Будапеште, в Венгрии.

Сам он рассказал, что в понедельник, через день после свержения Башара Асада, двое мужчин с кувалдой выбили дверь его тюремной камеры, разбудив его. Вместе с большой группой людей он покинул тюрьму в надежде добраться до Иордании, но вскоре его больше заботила необходимость найти место для сна.

Трэвис Тиммерман отказался от возможности связаться с американскими официальными лицами. Он рассказал, что прибыл в Сирию в рамках паломничества, он пересек горы между Ливаном и Сирией и был задержан. NBC сообщает, что Вашингтон знает о сообщениях о найденном в окрестностях Дамаска американце, но из уважения к его частной жизни не будет комментировать эту ситуацию.

Телеканал "Аль-Арабия" публикует видео с Трэвисом Тиммерманом в Сирии.