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Ближний Восток

Сирийские курды будут использовать флаг независимой Сирии

Сирия
Курды
время публикации: 12 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 15:14
Сирийские курды будут использовать флаг независимой Сирии
AP photo/Mohammad Hannon

Полуавтономная курдская администрация, действующая на северо-востоке Сирии и пользующаяся покровительством США, сообщила, что будет использовать знаменем нового сирийского руководства.

"Мы приняли решение поднять флаг независимой Сирии над всеми учреждениями, связанными с автономной администрацией. Флаг – символ новой эпохи, он выражает стремление всего сирийского народа к свободе, достоинству и национальному единству", – гласит опубликованное ей заявление.

На знамени три горизонтальные полосы: зеленая, белая и черная. На белой полосе три красные звезды. Ранее администрация курдской автономии использовала триколор с желтой, красной и зеленой горизонтальными полосами.

Отметим, что сирийским повстанцам, свергнувшим Башара Асада, покровительствует Турция, считающая курдских ополченцев сирийским отделением Рабочей партии Курдистана. В нескольких местах уже начались бои между курдами и протурецкими милициями.

Ближний Восток
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