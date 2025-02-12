Каир пообещал представить программу восстановления Газы и выразил готовность сотрудничать с Трампом

Во вторник, 11 февраля, МИД Египта опубликовал заявление, в котором говорится, что Каир представит всеобъемлющую программу восстановления сектора Газы, "гарантирующую дальнейшее пребывание палестинского народа на своей земле".

"Арабская Республика Египет заявляет о своей готовности сотрудничать с администрацией Трампа для достижения всеобъемлющего и справедливого мира в регионе путем урегулирования палестинского вопроса с учетом прав всех народов региона", – говорится в заявлении.

В документе, обнародованном МИДом, подчеркивается, что любая мирная инициатива должна учитывать причины конфликта, стремиться к прекращению израильской оккупации палестинских территорий и включать реализацию принципа двух государств как единственного пути к достижению стабильности и мирного сосуществования двух народов.