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Ближний Восток

Каир пообещал представить программу восстановления Газы и выразил готовность сотрудничать с Трампом

Газа
Иордания
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 12 февраля 2025 г., 00:45 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 01:07
Каир пообещал представить программу восстановления Газы и выразил готовность сотрудничать с Трампом
AP Photo/Akira Suemori

Во вторник, 11 февраля, МИД Египта опубликовал заявление, в котором говорится, что Каир представит всеобъемлющую программу восстановления сектора Газы, "гарантирующую дальнейшее пребывание палестинского народа на своей земле".

"Арабская Республика Египет заявляет о своей готовности сотрудничать с администрацией Трампа для достижения всеобъемлющего и справедливого мира в регионе путем урегулирования палестинского вопроса с учетом прав всех народов региона", – говорится в заявлении.

В документе, обнародованном МИДом, подчеркивается, что любая мирная инициатива должна учитывать причины конфликта, стремиться к прекращению израильской оккупации палестинских территорий и включать реализацию принципа двух государств как единственного пути к достижению стабильности и мирного сосуществования двух народов.

Ближний Восток
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