ХАМАС обнародовал ответ на ультиматум Трампа

Террористическая группировка ХАМАС распространила заявление, в котором ответила на требование Дональда Трампа освободить "всех заложников" до полудня субботы.

В заявлении говорится, что группировка сохраняет приверженность первоначальному соглашению о прекращении огня, подписанному с Израилем при гарантиях Египта, Катара и США. (прим.ред. Согласно условиям сделки, речь идет о поэтапном освобождении удерживаемых в Газе израильтян).

ХАМАС возлагает ответственность за любые сбои и задержки при реализации соглашения на Израиль, который не выполняет свою часть обязательств.

ХАМАС также осудил план Трампа по перемещению жителей сектора Газы в другие страны, назвав его "расистским".

Днем ранее Дональд Трамп, комментируя внезапное решение ХАМАСа приостановить реализацию сделки и задержать на неопределенное время возвращение очередных троих заложников, запланированное на субботу, заявил, что он поддержит отмену режима прекращения огня в секторе Газы: "Если все заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, я посоветую отменить режим прекращения огня. Пусть разверзнется ад. Но Израиль сможет режим не соблюдать".

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду возмездие, Трамп сказал: "Вы узнаете, и они тоже узнают. ХАМАС узнает, что я имею в виду". При этом Трамп добавил: "Как по мне... я бы сказал: отмените его (режим прекращения огня), все ставки сделаны". Кроме того, говоря о том, как ХАМАС возвращает заложников, Трамп дал еще раз понять: он считает, что должны быть одновременно освобождены все заложники. "Все они, а не по частям, не два и один, три, четыре и два", – заявил американский президент.