x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 19:40
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "Если ХАМАС не вернет заложников, мы возобновляем войну до полного разгрома ХАМАСа"

Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 11 февраля 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 19:16
Нетаниягу: "Если ХАМАС не вернет заложников, мы возобновляем войну до полного разгрома ХАМАСа"
Chaim Goldberg FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по завершении заседания "узкого" кабинета по внешней политике и безопасности. "Я только что завершил всестороннее четырехчасовое обсуждение в военно-политическом кабинете, – заявил премьер-министр. – Все мы возмущены шокирующим состоянием наших трех заложников, освобожденных в минувшую субботу".

"Мы также приветствовали требование президента Трампа об освобождении наших заложников до полудня субботы, и все мы приветствуем его революционное видение относительно будущего Газы, – продолжил глава правительства. – В свете заявления ХАМАСа о его решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников, я вчера отдал ЦАХАЛу распоряжение наращивать силы внутри сектора Газы и вокруг него. Эта операция проводится в эти часы, она будет завершена в ближайшее время".

"Решение, которое я провел через кабинет единогласно, следующее: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы – прекращение огня закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям до окончательного разгрома ХАМАСа".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

Источник в правительстве: мы ожидаем возвращения девяти заложников в ближайшие дни
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

Кабинет принял рекомендации Трампа – возвращение всех заложников в субботу, или ад
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2025

Трамп: "Если все заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, пусть разверзнется ад"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников