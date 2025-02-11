Нетаниягу: "Если ХАМАС не вернет заложников, мы возобновляем войну до полного разгрома ХАМАСа"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по завершении заседания "узкого" кабинета по внешней политике и безопасности. "Я только что завершил всестороннее четырехчасовое обсуждение в военно-политическом кабинете, – заявил премьер-министр. – Все мы возмущены шокирующим состоянием наших трех заложников, освобожденных в минувшую субботу".

"Мы также приветствовали требование президента Трампа об освобождении наших заложников до полудня субботы, и все мы приветствуем его революционное видение относительно будущего Газы, – продолжил глава правительства. – В свете заявления ХАМАСа о его решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников, я вчера отдал ЦАХАЛу распоряжение наращивать силы внутри сектора Газы и вокруг него. Эта операция проводится в эти часы, она будет завершена в ближайшее время".

"Решение, которое я провел через кабинет единогласно, следующее: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы – прекращение огня закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям до окончательного разгрома ХАМАСа".