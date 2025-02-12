Катар обязался удвоить поставки топлива в сектор Газы

Правительство Катара сообщило, что удвоит поставки топлива в сектор Газы, доведя общее количество до 30 миллионов литров топлива (порядка 25 тысяч тонн).

По утверждению Катара, в настоящее время в сектор Газы поставляются 15 миллионов литров топлива (примерно 12,5 тысячи тонн).

В Катаре подчеркивается, что топливо используется для работы больниц и центров размещения беженцев.