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Ближний Восток

Катар обязался удвоить поставки топлива в сектор Газы

Газа
Катар
время публикации: 12 февраля 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 19:35
Катар обязался удвоить поставки топлива в сектор Газы
AP Photo/Amr Nabil

Правительство Катара сообщило, что удвоит поставки топлива в сектор Газы, доведя общее количество до 30 миллионов литров топлива (порядка 25 тысяч тонн).

По утверждению Катара, в настоящее время в сектор Газы поставляются 15 миллионов литров топлива (примерно 12,5 тысячи тонн).

В Катаре подчеркивается, что топливо используется для работы больниц и центров размещения беженцев.

Ближний Восток
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