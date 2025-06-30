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Ближний Восток

"Mossad Farsi": "Каани не наш шпион"

"Мосад"
Война с Ираном
время публикации: 30 июня 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 12:19
"Mossad Farsi": "Каани не наш шпион"
AP Photo/Vahid Salemi

Страница "Mossad Farsi", связь которой с израильской спецслужбой не подтверждена, но и не отрицается, опровергла сообщения, согласно которым глава подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Эсмаил Каани является израильским агентом: "Каани не наш шпион".

13 июня издание New York Times сообщило со ссылкой на официальные источники в Иране, что Эсмаил Каани убит в результате ударов ВВС ЦАХАЛа. Однако позднее генерал, одетый в гражданское платье, был замечен на праздновании "победы" Ирана над Израилем и США.

Отметим: слухи о связях Каани с Израилем появлялись и раньше. Так, в октябре прошлого года в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте. Командование КСИР настаивало на том, что Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс".

Добавим, что публикации на странице "Мосада" предшествовал "твит", опубликованный от имени Каани. "Я никогда не прекращу бороться за дело Ирана и за его верховного руководителя аятоллу Хаменеи: Трусливые сионисты распространяют обо мне ложные слухи". Неясно, писал ли это сам Каани.

Ближний Восток
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New York Times: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в Иране