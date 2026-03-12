UKMTO сообщило об атаке на контейнеровоз у побережья ОАЭ

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об атаке на судно в 35 морских милях к северу от Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно данным UKMTO, капитан контейнеровоза сообщил, что судно было поражено снарядом, в результате чего на борту возник пожар.

В сообщении говорится, что оценка ущерба затруднена из-за темноты. При этом все члены экипажа, по данным UKMTO, находятся в безопасности, а признаков экологического ущерба на данном этапе не зафиксировано.