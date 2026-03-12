x
12 марта 2026
|
последняя новость: 05:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 05:57
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

UKMTO сообщило об атаке на контейнеровоз у побережья ОАЭ

ОАЭ
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 12 марта 2026 г., 05:44 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 05:48
UKMTO сообщило об атаке на контейнеровоз у побережья ОАЭ
UKMTO

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об атаке на судно в 35 морских милях к северу от Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно данным UKMTO, капитан контейнеровоза сообщил, что судно было поражено снарядом, в результате чего на борту возник пожар.

В сообщении говорится, что оценка ущерба затруднена из-за темноты. При этом все члены экипажа, по данным UKMTO, находятся в безопасности, а признаков экологического ущерба на данном этапе не зафиксировано.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook