Цены на нефть резко растут, несмотря на беспрецедентные меры по сдерживанию рынка

Цены на нефть резко растут утром 12 марта, несмотря на беспрецедентные международные меры по сдерживанию рынка. Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 9,28% – до 100,52 доллара за баррель, а WTI прибавила 8,28%, достигнув 94,47 доллара, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что скачок котировок связан с дальнейшей эскалацией войны с Ираном, атаками на танкеры в иракских водах и угрозой поставкам через Ормузский пролив. Решение Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов пока не смогло остановить рост цен.

Reuters напоминает, что из общего объема интервенции 172 млн баррелей должны предоставить США. Однако рынок, судя по динамике торгов, по-прежнему исходит из того, что риски перебоев с поставками из региона остаются крайне высокими.