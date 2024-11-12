x
12 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2024
|
12 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Centcom: ВВС США нанесли удары по проиранским силам в Сирии

время публикации: 12 ноября 2024 г., 00:30 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 00:33
Centcom: ВВС США нанесли удары по проиранским силам в Сирии
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило о нанесении ударов по девяти объектам проиранских сил в Сирии. Удары были нанесены в ответ на несколько атак на американский контингент в Сирии за последние 24 часа.

"Эти удары снизят способность поддерживаемых Ираном группировок планировать и осуществлять атаки на силы США и коалиции, находящиеся в регионе для проведения операций против ИГ", – говорится в сообщении.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 ноября 2024

Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 ноября 2024

Глава CENTCOM генерал Курилла оказался в центре инцидента во время полета в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 октября 2024

Centcom: ВВС США нанесли 15 ударов по целям в Йемене