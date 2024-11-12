Centcom: ВВС США нанесли удары по проиранским силам в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило о нанесении ударов по девяти объектам проиранских сил в Сирии. Удары были нанесены в ответ на несколько атак на американский контингент в Сирии за последние 24 часа.

"Эти удары снизят способность поддерживаемых Ираном группировок планировать и осуществлять атаки на силы США и коалиции, находящиеся в регионе для проведения операций против ИГ", – говорится в сообщении.