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Ближний Восток

В столице Иордании отметили 37-ю годовщину создания ХАМАСа многотысячным маршем

ХАМАС
Иордания
время публикации: 13 декабря 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 16:11
В столице Иордании отметили 37-ю годовщину создания ХАМАСа многотысячным маршем
AP Photo/Mohammad Hannon

В пятницу, 13 декабря, десятки тысяч иорданцев приняли участие в марше, посвященном 37-й годовщине создания ХАМАСа. Марш начался на площади перед мечетью Хуссейни сразу после пятничной молитвы.

Иорданское издание Jo24.net пишет, что демонстранты выражали солидарность с ХАМАСом, высоко оценив "героизм его бойцов во время операции "Наводнение Аль-Аксы, начатой 7 октября 2023 года".

Участники марша также призвали арабские страны оказать необходимую поддержку "Исламскому движению сопротивления" и прекратить любые отношения или переговоры о "нормализации отношений" с сионистским врагом.

Организаторы марша утверждают, что "сионистский враг не ограничится уничтожением Палестины, его планы и проекты нацелены на захват Иордании".

Ближний Восток
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