Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" призвал сирийцев выйти на улицы, "только без стрельбы"

Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани призвал сирийцев выходить на улицы и "праздновать победу революции", сообщает в пятницу, 13 декабря, "Аш-Шарк аль-Аусат".

Он выступил с видеообращением, опубликованным в социальной сети Telegram, в котором он поздравляет сирийцев с победой революции и призывает их выйти на улицы, чтобы выразить свою радость по этому поводу. При этом аль-Джулани подчеркивает, что выражать радость следует "без стрельбы и не терроризируя людей".

Призыв аль-Джулани совпал с началом подготовки акций в честь свержения Башара Асада, которые были объявлены в разных районах Сирии.