В Сирии сформирован Совет национальной безопасности

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа подписал указ о формировании Совета национальной безопасности. Совет будет принимать решения, связанные с безопасностью Сирии и стоящими перед ней угрозами.

"Совет национальной безопасности формируется под председательством президента республики. Его целью является координация и управление вопросами безопасности и политики", – цитирует указ агентство "Интерфакс".

В состав совета войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел и глава разведывательного управления страны. Кроме того, в совете будут два члена-консультанта и технический эксперт, назначенные аш-Шараа.