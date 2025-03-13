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Ближний Восток

В Сирии сформирован Совет национальной безопасности

Сирия
время публикации: 13 марта 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 09:25
В Сирии сформирован Совет национальной безопасности
AP Photo/Omar Albam

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа подписал указ о формировании Совета национальной безопасности. Совет будет принимать решения, связанные с безопасностью Сирии и стоящими перед ней угрозами.

"Совет национальной безопасности формируется под председательством президента республики. Его целью является координация и управление вопросами безопасности и политики", – цитирует указ агентство "Интерфакс".

В состав совета войдут министры иностранных дел, обороны, внутренних дел и глава разведывательного управления страны. Кроме того, в совете будут два члена-консультанта и технический эксперт, назначенные аш-Шараа.

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