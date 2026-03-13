Теракт учебном заведении для военных в США, убит офицер

12 марта в Университете Старого Доминиона в Норфолке (штат Вирджиния, США) было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Стрельба велась в аудитории Constant Hall, где проходило занятие программы подготовки офицеров запаса армии США (ROTC).

Стрелявший был убит. Но он успел смертельно ранить подполковника Брэндона Шаха – преподавателя программы ROTC и ветерана армии США. Об этом сообщила губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер.

Еще два человека получили ранения. Один из них, по данным AP, остается в критическом состоянии.

ФБР расследует случившееся как теракт.

По данным AP, стрелявшим был 36-летний Мохамед Байлор Джаллох – бывший военнослужащий Национальной гвардии Вирджинии, ранее осужденный по делу о попытке оказания поддержки террористической организации "Исламское государство".

Власти отменили занятия в университете как минимум на два дня.