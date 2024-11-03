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Ближний Восток

Турция передала в ООН коллективное письмо с призывом ввести оружейное эмбарго против Израиля

время публикации: 03 ноября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 22:13
Турция передала в ООН коллективное письмо с призывом ввести оружейное эмбарго против Израиля
AP Photo/Seth Wenig

Власти Турции передали в ООН письмо, содержащее призыв 52 государств ввести оружейное эмбарго против Израиля. Об этом агентству Anadolu

сообщили в министерстве иностранных дел Турции. Обращение поддержано Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества.

"Инициатива направлена на предотвращение нарушений Израилем норм международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, на оккупированных палестинских территориях, особенно в секторе Газа, посредством прекращения продажи оружия и боеприпасов Израилю, – отмечает агентство.

1 ноября письмо было передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, председательствующей в СБ ООН в ноябре Великобритании и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Филимону Янгу. В нем отмечается, что число жертв растет с каждым днем, и эту тенденцию необходимо остановить.

Среди государств, подписавших послание, – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, КНР, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Бразилия, Египет, Венесуэла, Вьетнам, Сомали, Судан, а также "Палестина".

Ближний Восток
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