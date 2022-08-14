adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.241 ₪ 3.340 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Напавший на Салмана Рушди может быть из семьи ливанских шиитов, не исключена его связь с "Хизбаллой"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Напавший на Салмана Рушди может быть из семьи ливанских шиитов, не исключена его связь с
    AP Photo/Gene J. Puskar

    24-летний Хади Матар, совершивший нападение на писателя Салмана Рушди, обвинен в покушении на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Он был доставлен в суд города Мейвилл (штат Нью-Йорк) из тюрьмы округа Чаутаука (штат Канзас, США).

    Официальные данные по поводу происхождения Матара пока не публикуются. Мотивы действий Матара официально пока не названы.

    В то же время израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточном регионе, сообщает, что у Хади Матара были изъяты поддельные права на имя "Хасан Мурния". Это может указывать на то, что Хади ливанского происхождения и имеет отношение к террористической организации "Хизбалла" (Мурния – известная в Ливане фамилия; Имад Мурния (Мугния) был главой спецслужб "Хизбаллы", его ликвидировали в феврале 2008 года).

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    "Абу Али" также сообщает, что, судя по публикациям в ливанских СМИ и блогах, Хади Матар из семьи ливанских шиитов, проживавших ранее в деревне Ярун на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем. Глава местного совета Яруна подтвердил, что семья Матар эмигрировала за границу.

    В руководстве "Хизбаллы" заявили агентству Reuters, что знают о нападении на Салмана Рушди по сообщениям СМИ, но не располагают информацией о нападавшем.

    Ранее сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что, согласно анализу действий задержанного в социальных сетях, Хади Матар питает симпатию к шиитским экстремистам и "Корпусу стражей исламской революции" Ирана. При этом каких-либо контактов с КСИР у него не было.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Как сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли, Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза. "Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Шатокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.

    Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

    Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

    Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Августа 2022
    Мужчина, ранивший писателя Салмана Рушди, будет обвинен в покушении на убийство
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Августа 2022
    Мужчина, напавший на Салмана Рушди, симпатизирует КСИР и шиитским экстремистам
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 Августа 2022
    Писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Августа 2022
    Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:05 Задержан террорист, обстрелявший людей в Старом городе Иерусалима
    07:28 Коронавирус в мире 14 августа 2022 года: почти 595 млн заразились, около 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    07:12 Напавший на Салмана Рушди может быть из семьи ливанских шиитов, не исключена его связь с "Хизбаллой"
    06:51 Уточненные данные о раненых террористом в Иерусалиме: есть опасность для жизни мужчины, женщины и ее новорожденного ребенка
    06:10 ХАМАС приветствовал действия террориста, обстрелявшего евреев в Старом городе Иерусалима
    05:56 Столкновения и аресты в Сильване после теракта в Старом городе Иерусалима
    05:47 Прогноз погоды на 14 августа: переменная облачность, местами слабый дождь
    01:34 Теракт в Старом городе Иерусалима, есть раненые
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5