Напавший на Салмана Рушди может быть из семьи ливанских шиитов, не исключена его связь с "Хизбаллой"

24-летний Хади Матар, совершивший нападение на писателя Салмана Рушди, обвинен в покушении на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Он был доставлен в суд города Мейвилл (штат Нью-Йорк) из тюрьмы округа Чаутаука (штат Канзас, США).

Официальные данные по поводу происхождения Матара пока не публикуются. Мотивы действий Матара официально пока не названы.

В то же время израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточном регионе, сообщает, что у Хади Матара были изъяты поддельные права на имя "Хасан Мурния". Это может указывать на то, что Хади ливанского происхождения и имеет отношение к террористической организации "Хизбалла" (Мурния – известная в Ливане фамилия; Имад Мурния (Мугния) был главой спецслужб "Хизбаллы", его ликвидировали в феврале 2008 года).

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"Абу Али" также сообщает, что, судя по публикациям в ливанских СМИ и блогах, Хади Матар из семьи ливанских шиитов, проживавших ранее в деревне Ярун на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем. Глава местного совета Яруна подтвердил, что семья Матар эмигрировала за границу.

В руководстве "Хизбаллы" заявили агентству Reuters, что знают о нападении на Салмана Рушди по сообщениям СМИ, но не располагают информацией о нападавшем.

Ранее сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что, согласно анализу действий задержанного в социальных сетях, Хади Матар питает симпатию к шиитским экстремистам и "Корпусу стражей исламской революции" Ирана. При этом каких-либо контактов с КСИР у него не было.

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Как сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли, Салман Рушди, ставший жертвой нападения, может лишиться глаза. "Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорваны нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", – заявил Уайли. По словам агента, процитированным Reuters, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 12 августа Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Шатокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил мужчина и напал на писателя.

Он несколько раз ударил писателя ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

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Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву.

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