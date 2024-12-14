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Ближний Восток

В Аммане по подозрению в поджоге дома престарелых подозревается один из жильцов

Иордания
время публикации: 14 декабря 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 14:34
В Аммане по подозрению в поджоге дома престарелых подозревается один из жильцов
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В результате пожара в частном доме престарелых в Аммане погибли семь человек и более 50 получили ожоги и травмы. По подозрению в поджоге взят под стражу проживавший там 60-летний мужчина.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 13 декабря. По данным министерства социального обеспечения Иордании, в заведении проживали 111 человек.

Камера наблюдения, установленная в общем холле, запечатлела, как пожилой мужчина переносит со стульев на диван одеяло и поджигает его. Он присаживается рядом с разгорающемся пламенем, но вскоре встает и выходит из холла. Мужчина найден и задержан полицией. Срок его ареста продлен на 15 дней.

СМИ критикуют правоохранительные органы и суд, поместивший под стражу поджигателя, считая, что в случившемся виноват персонал заведения.

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