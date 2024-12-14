Пожар в жилом доме в Тель-Авиве, пострадала пожилая женщина

Около 11:20 в пожарную службу по округу Дан поступило несколько сообщений о пожаре в квартире в восьмиэтажном доме на улице А-Фикус в Тель-Авиве. Сообщали о заблокированном огнем и дымом человеке в одной из квартир.

На место происшествия выехали три пожарных расчета с пожарным краном. Из квартиры была извлечена пострадавшая, она была без сознания. Пожарные передали пострадавшую прибывшей бригаде "Маген Давид Адом" для оказания неотложной помощи.

МАДА сообщает, что пострадавшая, женщина в возрасте около 85 лет, была отправлена в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами отравления дымом.