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Израиль

Пожар в жилом доме в Тель-Авиве, пострадала пожилая женщина

Несчастные случаи
Пожары
время публикации: 14 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 12:12
Пожар в жилом доме в Тель-Авиве, пострадала пожилая женщина
Flash90

Около 11:20 в пожарную службу по округу Дан поступило несколько сообщений о пожаре в квартире в восьмиэтажном доме на улице А-Фикус в Тель-Авиве. Сообщали о заблокированном огнем и дымом человеке в одной из квартир.

На место происшествия выехали три пожарных расчета с пожарным краном. Из квартиры была извлечена пострадавшая, она была без сознания. Пожарные передали пострадавшую прибывшей бригаде "Маген Давид Адом" для оказания неотложной помощи.

МАДА сообщает, что пострадавшая, женщина в возрасте около 85 лет, была отправлена в больницу в состоянии средней степени тяжести с симптомами отравления дымом.

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