Bloomberg рассказал, как русские спасли Асада от повторения судьбы Каддафи

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, бегство Башара Асада из Сирии было организовано российскими спецслужбами после того, как в Кремле пришли к выводу, что ему не удастся удержаться у власти.

За несколько часов до падения Дамаска Асад поднялся на борт своего самолета. После того, как транспондер был отключен, самолет сел на авиабазе Хмеймим, где размещены российские войска. Здесь он пересел в российский транспортный самолет и продолжил путь.

Напомним: самолет Асада сначала взял курс на восток, а затем направился на северо-запад. В районе Хомса, после странного маневра, он исчез с радаров. Reuters на основании своих источников, сообщил, что президент, возможно, погиб в авиакатастрофе.

Согласно Bloomberg, операция по спасению Асада была утверждена лично президентом России Владимиром Путиным. Однако российский лидер на данном этапе не планирует встречаться со свергнутым сирийским коллегой.

Издание отмечает, что в Кремле не забыли картин издевательств и линчевания ливийского лидера Муаммара Каддафи и не хотели, чтобы их союзник разделил судьбу ливийского диктатора.

10 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков официально подтвердил, что Асад находится на российской территории. Он отметил, что он был доставлен самым безопасными способом, но добавил: рассказывать о том, как это произошло, было бы крайне неправильно.