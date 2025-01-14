МИД Катара: основные разногласия по сделке между Израилем и ХАМАСом преодолены

Министерство иностранных дел Катара опубликовало заявление, согласно которого в ходе последних раундов переговоров по сделке между Израилем и ХАМАСом "преодолены основные разногласия".

Катарский МИД не публикует детали сделки или какие-либо подробности о ходе переговоров.

В заявлении сказано: "Мы находимся на самой близкой к соглашению точке за последние месяцы. Мы направили проекты соглашения обеим сторонам и сейчас выходим на обсуждение окончательных деталей".

При этом Доха признает наличие некоторых разногласий, большинство из которых связаны с реализацией сделки, а не с ее содержанием.