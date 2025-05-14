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Ближний Восток

Трамп встретится с президентом Сирии

США
Катар
Сирия
Дональд Трамп
время публикации: 14 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 09:10
Трамп встретится с президентом Сирии
AP Photo/Francisco Seco, File

Президент США Дональд Трамп встретится 14 мая с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, который прибудет в Эр-Рияд для участия саммите США и Совета сотрудничества государств Залива.

Напомним, что президент Трамп сообщил о снятии санкций, наложенные на Сирию, чтобы "дать стране шанс достичь успеха". Санкции были наложены на режим Башара Асада, свергнутого нынешним сирийским руководством.

Вечером 14 мая американский лидер прибудет с государственным визитом в Катар. Ожидается подписание новых многомиллиардных контрактов. Отметим, что в эр-риядском саммите примет участие и эмир Катара Хамим бин Хамад аль-Тани, который уже вылетел в Саудовскую Аравию.

Ближний Восток
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