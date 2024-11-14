HRW назвала преступлением распространение ЦАХАЛом предупреждений об ударах по Газе

Организация Human Rights Watch обвинила Израиль в целенаправленном принудительном трансфере населения сектора Газы. Согласно заявлению, эта практика противоречит нормам международного права и квалифицируется как преступление против человечности.

HRW утверждает, что 1,9 миллиона человек, 90% населения сектора, стали беженцами. При этом мужчин часто задерживают для допроса, а женщинам и детям разрешают продолжить путь. Значительная часть зданий и инфраструктуры Газы разрушена за 13 месяцев войны.

Особую критику организации вызывает отдача "приказов об эвакуации" – практика, согласно которой жителей районов, которые будут атакованы, израильская армия просит покинуть зону боев, чтобы сократить потери среди мирного населения.

В отчете заявляется, что выдача таких приказов является противозаконной, а реальная цель Израиля – изгнание населения, а не спасение мирных жителей и таким образом, речь идет об этнической чистке, цель которой – разделить сектор надвое и оставить север под израильским контролем.

"Согласно нормам международного права, Израиль как оккупирующая сторона обязан создать условия для возвращения населения домой после окончания военных действий. Чтобы не допустить этого, Израиль сносит целые районы", – говорится в документе.