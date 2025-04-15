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Ближний Восток

МИД Ирана сообщил, что следующий раунд переговоров с США вновь пройдет в Омане

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 15 апреля 2025 г., 01:39 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 01:39
МИД Ирана сообщил, что следующий раунд переговоров с США вновь пройдет в Омане
AP Photo/ Fatima Shbair

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что следующий раунд переговоров с США пройдет в столице Омана Маскате, а не в Риме как об этом сообщали представители обоих стран. Агентство IRNA пишет, что такой ответ был получен из МИДа на запрос редакции.

Ранее издание Axios писало, что второй раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме. По данным издания, сменить место встречи предложила американская сторона.

О том, что второй раунд будет проводиться в Европе, также говорил заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи на брифинге в иранском парламенте. При этом он отмечал, что Оман по-прежнему будет выступать посредником на этих переговорах.

О готовности принять представителей США и Ирана также заявлял агентству Reuters министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Ближний Восток
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