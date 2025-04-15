Посланник Трампа по делам заложников опубликовал новый пост, посвященный Елизавете Цурковой

Спецпосланник Трампа по делам заложников Адам Бёлер в новой публикации в Х-блоге, посвященной Елизавете Цурковой, выразил недовольство премьер-министром Ирака, заявив, что он предпочитает слова – делам.

"Я надеюсь, что это изменится прямо сейчас, и мы сможем вернуть студентку Принстонского университета Елизавету Цуркову домой", – написал он.

Отметим, что это третий пост Бёлера за последние месяцы, посвященные освобождению Цурковой. 18 февраля он сделал репост публикации журналистки Евы Барлоу, рассказывающей о Елизавете Цурковой и о том, как борется за освобождение ее сестра. "Теперь, когда Трамп стал президентом, вновь появилась надежда", – пишет Барлоу. Адам Бёлер написал: "Это история Елизаветы Цурковой", – и, тегнув официальную страницу премьер-министра Ирака и обратившись к нему, добавил: "Есть возможность прямо доказать миру, почему он должен или не должен быть премьер-министром".

В конце января арабские СМИ сообщили, что Багдад и Бейрут объявили о начале переговоров об обмене похищенной в Ираке израильтянки Елизаветы Цурковой на террористов "Хизбаллы", захваченных ранее израильскими военными.

Среди тех, кто может быть освобожден в обмен на Цуркову, называют Имада Амхаза, захваченного в результате спецоперации в Батруне, на севере Ливана, бойцами морского спецназа "Шайетет 13".

Сообщается, что "Хизбалла" передала властям Ливана список имен своих активистов, освобождения которых намерена добиваться в обмен на Елизавету Цуркову. По разным данным, в списке семь или восемь имен. Отметим, что "Хизбалла" не признавала Имада Амхаза своим активистом.

В начале февраля министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил американскому новостному сайту Axios, что похищенная около двух лет назад в Багдаде израильтянка Елизавета Цуркова жива, предпринимаются усилия по ее освобождению.

По данным арабских СМИ, Цуркову с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла". Издание "Аль-Араби аль-Джадид" писало весной 2024 года, что ее перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". "Аль-Араби аль-Джадид" цитировало заявление анонимного представителя министерства внутренних дел Ирака: "В ходе специального расследования судьбы похищенной израильтянки Елизаветой Цурковой в конечном итоге выяснилось, что ее перевели за пределы Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками, что указывает на то, что она жива и удерживается известной иракской группировкой... Несмотря на трудности, расследование продолжается". По словам этого чиновника, Цуркова находилась на тот момент в провинции Бабиль, в центре Ирака.

В ноябре 2023 года иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорит на иврите, ее речь переводится на арабский язык. В частности, она заявляет, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминает о войне в секторе Газы. Слова, которые произносит заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написания доктората.

В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой. В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракских "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

Правительство Израиля заявляло, что Елизавета Цуркова находится в плену у милиции проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла", действующей в составе ОНМ. Эта организация была признана США террористической еще в 2009 году.

Власти Израиля заявляют, что Цуркова въехала в Ирак по своему российскому паспорту. Известно, что она так поступала неоднократно в прошлом.

Источники Al-Monitor утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принимал непосредственное участие в попытках добиться освобождения Цурковой через президента РФ Владимира Путина.

Те же источники заявили, что нет никаких сомнений в том, что ополченцы, похитившие Цуркову, действовали по согласованию с властями Ирана и рассчитывают "использовать ее в качестве козыря для обмена пленными или других уступок".