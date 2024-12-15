В Иране освобождена певица, задержанная за выступления без хиджаба

Власти Ирана выпустили из тюрьмы 27-летнюю певицу Парасту Ахмади, которая выступила на концерте без хиджаба и в платье без рукавов, после чего была задержана. Освобождены и члены музыкальной группы, с которой она выступала.

Аресту предшествовала публикация портала юридической системы "Мизан", в которой утверждалось, что концерт носил незаконный характер и шел вразрез с мусульманскими ценностями.

Выступление транслировалось в прямом эфире через Youtube. Его запись набрала около 1,6 миллиона просмотров.

Ахмади получила широкую известность в 2022 году во время массовых протестов против исламского дресс-кода. Она выпустила песню в поддержку манифестаций. Волнения начались после смерти Махсы Амини, арестованной полицией за "неправильно" надетый хиджаб.