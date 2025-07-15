Госбанк Ливана запретил любые контакты с "кошельком" "Хизбаллы" "Аль-Кард аль-Хасан"

Центральный банк Ливана запретил лицензированным финансовым учреждениям любые – как прямые, так и косвенные – взаимодействия с финансовой кредитной организацией "Аль-Кард аль-Хасан", принадлежащей террористической организации "Хизбалла". Об этом сообщает информационное агентство Reuters, цитирующее циркуляр государственного банка Ливана.

Министерство финансов США ввело санкции против финансовой организации "Аль-Кард аль-Хасан" в 2007 году в связи с тем, что "Хизбалла" при поддержке Ирана использовала ее в качестве прикрытия для управления финансовой деятельностью и получения доступа к международной финансовой системе.

"Аль-Кард аль-Хасан", созданная в 1983 году, называет себя благотворительной организацией, действующей на исламских принципах кредитования – она предоставляет беспроцентные кредиты нуждающимся.

В ходе войны "Железные мечи" Израиль нанес удары по нескольким филиалам этой организации в прошлом году. Организация "Аль-Кард аль-Хасан" обладает выданной ливанским правительством лицензией, у нее более 30 филиалов, в основном в шиитских районах в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.