Дамаск: в результате удара БПЛА ЦАХАЛа погибли шесть "сотрудников министерства обороны Сирии"

Власти Сирии заявляют, что в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели к западу от Ас-Суэйды, на юго-западе Сирии, погибли шесть "сотрудников министерства обороны Сирии" и еще несколько получили ранения.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что несколько единиц сирийской бронетехники, замеченной между населенными пунктами Ас-Сиджин и Самиа, были атакованы до того, как они достигли района Ас-Суэйды. "Присутствие танков на юге Сирии представляет угрозу для безопасности Израиля. ЦАХАЛ не допустит создания военной угрозы на юге Сирии и будет предпринимать меры для ее нейтрализации", – говорилось в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.