Новая волна ударов по целям в Тегеране: предупрежденные жители покинули опасные районы

ВВС ЦАХАЛа осуществили новую волну атак по целям в иранской столице. Арабские источники сообщают о мощных взрывах по всей столице.

Отметим, что израильские ВВС продолжали наносить удары по целям в Тегеране, когда КСИР обстрелял баллистическими ракетами территорию Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке и на фарси ранее опубликовали предупреждение для жителей Тегерана, проживающих, работающих или находящихся рядом с военными объектами. По сообщению арабских и иранских источников, предупреждения оказались эффективными: на улицах Тегерана образовались пробки из-за массовой эвакуации людей.

В этом сообщении, которое дублируется на фарси и на арабском языках, сказано: "Экстренное предупреждение для всех граждан Ирана. Все лица, находящиеся сейчас или планирующие находиться в ближайшем будущем внутри или вблизи заводов по производству вооружения и поддерживающих их организаций, должны немедленно покинуть эти районы и не возвращаться до особого уведомления. Присутствие рядом с этими объектами подвергает опасности ваши жизни".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на персидском языке (фарси) Камаль Пенхаси опубликовал видеообращение: