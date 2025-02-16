Reuters: переговоры о будущем Украины США и Россия проведут без ее участия

В ближайшие дни в Саудовской Аравии пройдут переговоры американских и российских представителей, на которых пойдет речь о прекращении военных действий между Россией и Украиной. Как сообщает агентство Reuters, Украина на них не приглашена.

В американскую делегацию войдут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. На данном этапе неизвестно, кто будет представлять Россию.

Несколько дней назад на международной конференции по вопросам безопасности прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей-Ди Вэнсом. Украинский лидер вновь заявил о необходимости американских гарантий, а также отказался предоставлять США контроль над половиной украинских редкоземельных металлов.

Накануне этой встречи министр обороны США Питер Хегсет призвал Украину к территориальным уступкам России, а также заявил, что США не считают членство Украины в NATO реалистичным исходом дипломатического урегулирования. Отказался он давать и гарантии безопасности Украине.

Напомним: 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждалось и урегулирование в Украине. Сам факт проведения беседы был воспринят как серьезный дипломатический успех Путина. Он еще более углубил разногласия США и Евросоюза по украинскому вопросу.