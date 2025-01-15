"Кан-11": Израиль обязался вывести военных с "Филадельфийской оси". Пункты соглашения

Редакция телеканала "Кан-11" получила копию текста соглашения, подписанного Израилем и ХАМАСом. Документ, написанный на арабском языке, был продемонстрирован в прямом эфире и некоторые его пункты были переведены "с листа" Элиором Леви, обозревателем по арабским вопросам.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

В тексте соглашения говорится, что девять заложников, раненых и больных, на включении которых в список освобождаемых настаивал Израиль, будут обменяны на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам. Кроме того, Израиль освободит 1000 заключенных из Газы, задержанных после 8 октября 2023 года и не участвовавших в атаке 7 октября.

Заложники старше 50 лет будут обмениваться по схеме: один к трем заключенным, имеющим пожизненные сроки, и один к 27, если заключенные не имеют пожизненных сроков.

Авер Менгисту и Хишам ас-Сайид, которых ХАМАС удерживает в Газе многие годы, будут обменяны по схеме: 1 к 30, плюс 47 заключенных, которые были освобождены в рамках "сделки Шалита" и вновь задержаны Израилем.

В соглашении говорится, что палестинские заключенные будут освобождаться в сектор Газы или высланы в одну из арабских стран.

Израильские военные полностью покинут "Филадельфийский коридор" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом). Израиль начнет выводить военных на 42-й день с вступления соглашения в силу, и закончит вывод к 50-му дню. Накануне второго этапа сделки в районе "Филадельфийского коридора" не останется израильских военных. (О том, как будет проходить второй этап стороны должны договориться к 16-му дню с вступления в силу соглашения).

В соглашении также оговорено, как будет происходить возвращение жителей сектора в северные районы. На 7-й день безоружные лица смогут пройти пешком, не проходя досмотра или проверок. С 27 дня будет разрешено движение по центральной улице сектора Газа Салах ад-Дин.

С 7-го дня будет разрешено движение палестинского транспорта с юга на север. Машины будут досматриваться сотрудниками частной фирмы, выбранной "в соответствии с механизмом, одобренным обеими сторонами".