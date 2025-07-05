В Турции задержаны мэры трех городов, представляющие оппозиционную партию

В Турции задержаны мэры трех городов, представляющие оппозиционную Республиканскую народную партию.

Мэра города Адан Зейдана Каралара, мэра города Адыяман Абдуррахмана Тутдере и мэра города Анталья Мюхиттина Боджека подозревают в коррупции. Дела мэров Адана и Адыямана, по данным турецкого агентства Anadolu, связаны, а мэр Антальи проходит по отдельному делу, сообщает "Медуза".

Днем ранее, 4 июля, под стражу были отправлены бывший мэр Измира Тунч Сойер и председатель провинции Измир Шенол Асланоглу. Их также обвиняют в коррупционных преступлениях.

В марте в Турции по обвинению в коррупции задержали Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного противника нынешнего президента Турции Рэджепа Эрдогана.