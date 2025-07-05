В Турции задержаны мэры трех городов, представляющие оппозиционную партию
время публикации: 05 июля 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 18:14
В Турции задержаны мэры трех городов, представляющие оппозиционную Республиканскую народную партию.
Мэра города Адан Зейдана Каралара, мэра города Адыяман Абдуррахмана Тутдере и мэра города Анталья Мюхиттина Боджека подозревают в коррупции. Дела мэров Адана и Адыямана, по данным турецкого агентства Anadolu, связаны, а мэр Антальи проходит по отдельному делу, сообщает "Медуза".
Днем ранее, 4 июля, под стражу были отправлены бывший мэр Измира Тунч Сойер и председатель провинции Измир Шенол Асланоглу. Их также обвиняют в коррупционных преступлениях.
В марте в Турции по обвинению в коррупции задержали Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного противника нынешнего президента Турции Рэджепа Эрдогана.
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