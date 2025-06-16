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Ближний Восток

Новый гуманитарный марш в Газу не пропустили через Ливию

Газа
Африка
время публикации: 16 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 13:18
Новый гуманитарный марш в Газу не пропустили через Ливию
AP Photo/Yousef Murad

Отряды маршала Халифы Хафтара, контролирующие восток Ливии, не пропустили на свою территорию пропалестинских активистов – участников конвоя "Сумуд" ("Стойкость"), направлявшегося из Туниса в Газу с гуманитарной помощью.

Активистам, среди которых граждане Алжира, Марокко, Мавритании и Туниса, приняли решение вернуться на запад – на территорию, контролируемую международно признанным правительством Ливии. Сейчас они находятся в городе Мисрата.

Участники конвоя, которых около тысячи, заявили, что на въезде в Сирт боевики Хафтара несколько дней продержали их в осаде, без доступа к воде, продовольствию и средствам связи. 13 человек, в том числе три блогера, были арестованы.

Отметим, что 13 июня в египетской Исмаилии были задержаны участники еще одной гуманитарной инициативы – "Всемирный марш в Газу". В ее составе были представители десятков стран. Они были остановлены, подверглись избиению, у них отобрали паспорта и вывезли с места на автобусах в сопровождении полиции.

Ближний Восток
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