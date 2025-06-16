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Ближний Восток

Иран начинает процесс выхода из договора о нераспространении ядерного оружия

время публикации: 16 июня 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 12:38

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сказал, что в иранском парламенте готовится законопроект о выходе из Договора по нераспространению ядерного оружия.

Чиновник сообщил, что это решение связано с оказываемым на Иран внешним давлением и при этом заявил, что Иран по-прежнему не стремится к обладанию ядерным оружием.

К выходу из договора призвал и представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резаи.

Ближний Восток
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