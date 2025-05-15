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Израиль

"Кан-11": сирийские лидеры призвали израильских бизнесменов инвестировать в их страну

Сирия
время публикации: 15 мая 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 22:27
"Кан-11": сирийские лидеры призвали израильских бизнесменов инвестировать в их страну
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

После того, как Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, лидеры этой страны и бизнесмены обратились к израильтянам с призывом инвестировать в их страну. Об этом сообщил корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масуадэ.

Это сообщение прозвучало в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" без каких-либо других подробностей.

14 мая президент США в Саудовской Аравии встретился с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа – бывшим лидером суннитских боевиков, который провел несколько лет в американской тюрьме, расположенной в Ираке. В ходе беседы Трамп призвал аш-Шараа присоединиться к "соглашениям Авраама", нормализовав отношения с Израилем, потребовать от иностранных террористов, в том числе, палестинских, покинуть Сирию, и содействовать США в борьбе с "Исламским государством", вновь поднимающим голову.

Вечером 13 мая, после того, как Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, в Дамаске и других сирийских городах прошли спонтанные манифестации с участием тысяч человек. Сирийцы заявляют, что ждали этого 14 лет и теперь надеются на улучшение экономической ситуации. Они также говорят, что от санкций пострадал в первую очередь сирийский народ, а не режим Асада.

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