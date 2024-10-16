Президент Египта сместил Аббаса Камаля с поста главы разведки

В среду, 16 октября, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси назначил главой службы общей разведки (GIS) Хасана Махмуда Рашада вместо Аббаса Камаля.

Аббас Камаль, возглавлявший разведку с 2018 года, согласно сообщениям в египетских СМИ, будет назначен советником президента и главным координатором служб безопасности.

Многие египетские политические обозреватели восприняли эту перестановку фактическое как увольнение Аббаса Камаля, который еще несколько дней назад встречался с главой ШАБАКа в Каире и обсуждал с ним возможные варианты выхода из тупика на переговорах с ХАМАСом, проблему контроля на Филадельфийским коридором и КПП "Рафах".

Хасан Махмуд Рашад окончил военно-технический колледж в 1990 году, 35 лет он отдал службе в разведке.