x
16 октября 2024
|
последняя новость: 19:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 19:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Египта сместил Аббаса Камаля с поста главы разведки

время публикации: 16 октября 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 19:24
Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси
Evelyn Hockstein/Pool via AP

В среду, 16 октября, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси назначил главой службы общей разведки (GIS) Хасана Махмуда Рашада вместо Аббаса Камаля.

Аббас Камаль, возглавлявший разведку с 2018 года, согласно сообщениям в египетских СМИ, будет назначен советником президента и главным координатором служб безопасности.

Многие египетские политические обозреватели восприняли эту перестановку фактическое как увольнение Аббаса Камаля, который еще несколько дней назад встречался с главой ШАБАКа в Каире и обсуждал с ним возможные варианты выхода из тупика на переговорах с ХАМАСом, проблему контроля на Филадельфийским коридором и КПП "Рафах".

Хасан Махмуд Рашад окончил военно-технический колледж в 1990 году, 35 лет он отдал службе в разведке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2024

Джон Кирби: очередной раунд переговоров в Каире был "полезным"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

Канцелярия Нетаниягу: Израиль против размещения международного контингента на границе Египта и Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2024

"Кешет-12": 26 апреля в Израиль должна прибыть делегация из Египта