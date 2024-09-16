Хуситы опубликовали видео запуска ракеты "Палестина-2" в сторону Тель-Авива

Военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситы) опубликовала видео запуска ракеты "Палестина-2" в сторону Тель-Авива. Атака была совершена 15 сентября.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявлял, что по Тель-Авиву была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета, которая 2040 км за 11,5 минут.

ЦАХАЛ утверждает, что, по данным предварительного расследования, ракета распалась в воздухе. В сообщении ЦАХАЛа, опубликованном через несколько часов после обстрела, говорилось: "В 06:21 из Йемена в сторону территории Государства Израиль была запущена ракета класса "земля-земля". Предварительное расследование показало, что ракета, по-видимому, распалась в воздухе. Было несколько попыток перехвата системами "Хец" и "Железный купол". Результаты изучаются. С соответствии с принятой практикой были активизирован сирены. Инцидент расследуется".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на пресс-конференции с участием иностранных журналистов 16 сентября заявил, что его страна не поставляет хуситам ракеты. По его словам, ракетные технологии были приобретены Йеменом до начала войны в секторе Газы, и производство ракет было налажено в Йемене.